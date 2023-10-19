美国阿肯色州下令中资企业出售在美农田

总部位于瑞士的农业科技巨企先正达集团（Syngenta AG）旗下子公司被令在两年内出售其在美国阿肯色州的160英亩农田。阿肯色成为首个对在美国拥有农田的中资企业采取执法行动的美国州政府。

综合彭博社和美国之音等报道，阿肯色州总检察长蒂姆·格里芬（Tim Griffin）星期二（10月17日）在声明中说，2017年被中国化工集团收购的先正达，因未能及时报告其为外资所有，将面临28万美元（约38万5000新元）的民事罚款。

格里芬说，该公司有两年时间剥离（在阿肯色州的）这块土地。这项决定是根据共和党籍州长桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）今年早些时候签署的立法，所采取的首次执法行动。该法禁止外国实体拥有阿肯色州的农业用地。

桑德斯是美国前总统特朗普政府时期的白宫发言人。她星期三（18日）在社交平台X（前称推特）发文，称“美国的敌人正在前进。他们聪颖、残酷，将不停歇地伤害我们的国家。阿肯色是美国首个还击并将中资企业踢出我们农田的州。”

先正达公司发言人萨斯瓦托·达斯（Saswato Das）在电邮声明中说，先正达对这个决定感到失望，称其为“短视的行为”，并将伤害到阿肯色州的农民。

达斯指出，先正达在美国拥有1500英亩的农田，主要对美国农民使用的产品进行研发和监管性实验。“中国从未指使先正达高管在美国购买、租赁或以其他方式获得土地。”