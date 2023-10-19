以哈停火决议草案再次未获通过 中国：震惊失望

针对联合国安理会再次未通过以哈冲突停火决议草案，中国常驻联合国代表张军在表决后作解释性发言时，表示中方感到震惊和失望。

据法新社报道，美国在联合国安理会星期三（10月18日）就以哈冲突停火决议草案进行表决时行使否决权，令草案未能获得通过。美方这么做的理由，是草案内文未认可以色列自卫的权利。

联合国安理会15个成员国中，12个投赞成票，支持巴西提出的决议草案，俄罗斯和英国投弃权票。该草案也谴责哈马斯发动“令人发指的恐怖袭击”。

美国是唯一投反对票的成员国，而身为安理会五个常任理事国之一，美国此举等于行使否决权。

美国常驻联合国代表格林菲尔德在表决后说：“美国对这份草案感到失望，因为当中没有提到以色列自卫的权利。”

以色列常驻联合国代表埃尔丹感谢美国行使否决权，并说：“华盛顿持续在需要的时候与我们同在。”

巴勒斯坦常驻联合国代表曼梭尔则警告称，“杀害更多巴勒斯坦人绝对不会让以色列更安全。”

俄罗斯拟的以哈停火决议草案，星期一（10月16日）以美英法日四国反对、中俄等五国支持、六国弃权，未获联合国安理会通过。

据中国常驻联合国代表团官网18日消息，张军说，前天晚上俄罗斯提出了一项决议草案，聚焦巴以冲突人道关切，呼吁立即实现停火，保护平民，得到许多阿拉伯国家的支持和共提。但是一些国家选择投反对票，他们当时的理由是愿以巴西提出的决议草案为基础，要求多一点时间寻求共识。

张军说，巴西和很多安理会成员展现建设性态度，同意将表决时间推迟24小时，之后又推迟到现在。在过去40个小时里，他们对巴方草案既没有发表意见，也没有表示反对，“这让我们期待今天他们能够支持草案，安理会能够顺利通过决议，但最终的表决结果让人难以置信”。

张军说，巴西提出的决议草案总体上反映了国际社会的普遍呼声，代表了安理会推动实现停火的起始步骤，也可能是当前情况下安理会唯一可能达成一致的案文。“相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动，但他们的投票立场让我们怀疑他们根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题”。