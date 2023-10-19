向心夫妇离台返港 与家人激动相拥

卷入中国大陆间谍疑云和洗钱案的中国创新投资行政总裁向心和妻子龚青，在台湾被裁定无罪后，星期三（10月18日）离台返港。向心夫妇在香港机场抵境大厅与多年不见的家人激动相拥。

综合香港中通社和台湾《中国时报》报道，向心夫妇星期三下午4时许抵达桃园机场第一航厦，前往柜台办理报到手续。向心受询时难掩“要回家”的兴奋和喜悦，并开心地说，前香港《苹果日报》总编辑罗伟光已登报向他们公开道歉，承认“间谍案”绝非事实。

在被问及如何看待台湾检调对案件的处理，向心说，自己现在就想回家，其他都顾不上，回家第一个是要看看多年不见的女儿和父母，此外也要补办证件跟就医，因为这段时间身体状况不好。

至于是否还会到台湾投资，向心说，以前曾申请被拒绝过，后来就没再想，现在更顾不上了，在台房产会委托律师处理。他对记者说：“看我今天轻装简便，什么都没有带，就是想要赶快回家。”

大陆间谍案起因是自称“中国间谍”的王立强，2019年11月24日向澳洲媒体爆料，指他受向心夫妇指示，在台湾从事情报工作并介入2020年总统选举，为国民党候选人韩国瑜助选。当时在台湾旅游、买房的向心夫妇，隔日离台时被台北地检署依违反《国安法》限制出境、出海，北检后来又指控向心赴台购买信义区豪宅涉嫌洗钱罪，此后向心夫妇便面对一系列的司法调查。

间谍案今年8月不起诉处分确定，台湾高等法院9月6日就洗钱案驳回检方上诉，维持一审无罪判决，因检方未上诉，高院10月12日撤销出境管制处分，向心夫妇在滞台1432天后，终于在星期三傍晚搭机返港。

向心夫妇当晚搭机自台北返回香港，女儿及家人早早就在接机大堂等候。时隔四年终于相见，向心夫妇与家人激动相拥。

谈及回到香港的感受，向心夫妇说，阔别四年，终能回家，呼吸到自由空气，满满幸福感。

向心夫妇也特别感谢中国大陆国台办的发声相挺，并对香港特区政府律政司、证监会、警务处、入境处依法行事表示感谢。