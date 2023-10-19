台民调：过半民众支持蓝白合 接受“比民调”方案

台湾民意基金会最新民调结果显示，有五成二的台民众支持蓝白合，接受民众党总统候选人柯文哲主张的“比民调”方案。

台湾民意基金会星期四（10月19日）发布新闻稿，通报上述讯息。

根据新闻稿，针对是否赞成国民党和民众党共推一组候选人竞选正副总统的提问，结果发现16.8%非常赞成，35.5%还算赞成，19%不太赞成，11.5%一点也不赞成，17.2%没意见、不知道。

最新民意显示，20岁以上的台湾人中，五成二基本上赞成国民党与民众党合作共推一组候选人竞选正副总统，三成一不赞成。这项发现传达了一个清楚讯息，即台湾多数选民可接受蓝白合。

在被问及是否觉得民众党总统候选人柯文哲主张合理，即蓝白合比民调，赢的当正的，输的推荐副手，结果发现15.4%觉得非常合理，36.6%觉得还算合理，21.8%觉得不太合理，9.8%觉得一点也不合理，13.7%没意见，2.8%不知道、拒答。

民调也显示，20岁以上台湾人中，五成二觉得柯文哲倡议“蓝白合比民调，赢的当正的，输的推荐副手”是合理的，三成二觉得不合理。这项发现也传递了一个重要讯息，即台湾社会基本上接受以民调论输赢。

这份民调访问在10月15日至17日举行；对象是以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法采市话与手机并用的双底册随机抽样（dual-frame random sampling），市话占70%，手机占30%。有效样本1080人，市话760人，手机320人；抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。