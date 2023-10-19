马英九基金会批民进党完全不考量台湾人安危

针对台湾外交部和大陆委员会指前总统马英九在美演说迎合中国大陆立场，马英九基金会回应指，蔡政府和民进党完全没有站在台湾人的立场，不考量台湾人的安危福祉。

马英九基金会执行长萧旭岑在星期四（10月19日）发布的新闻稿中指出，马英九此次访美建议美国促两岸和谈，避免台湾变成第二个乌克兰，美国内部也出现省思。但很遗憾台外交部、陆委会与民进党政客完全没有站在台湾人立场，完全不考量台湾人的安危福祉，“蔡英文政府与民进党不在乎台湾人，但马英九在乎，必须坚持为台湾人发声”。

萧旭岑说，这次民进党齐跳脚，代表戳中了蔡政府政策失败的痛点。马英九感谢美国长年支持，但不欢迎把台湾“武器化”的部分美国政客，说出了绝大多数民众心声，外交部长吴钊燮居然反过来“感谢”这些不把台湾安危放心上的美国政客，有这样的部长，台湾人真是“养老鼠，咬布袋”。

萧旭岑强调，马英九的呼吁不但顾到台湾安全，也相对兼顾美国朋友的利益。因为两岸冲突绝对不符合美国利益，也不符合世界利益。马英九恩师、纽约大学法学院教授孔杰荣（Jeremy Cohen）告诉马英九，美国政坛已经出现反省美中冲突是否符合美国利益的声音。

孔杰荣主动告诉马英九，美国知名中国军事问题专家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）10月16日在《纽约时报》发表题为“这是美国搞错中国和台湾的地方”的文章，呼吁美国政府需要在台湾问题上保持政治中立，以保持美国利益；美国也应对大陆重申，只有台海两岸才能解决政治分歧，这一立场仍是美国的官方政策。

萧旭岑指出，梅惠琳此观点与马英九的呼吁不谋而合，并称这几天与马英九接触的美国友人，都认为马英九的建议兼顾美国与两岸的立场。可惜蔡英文政府“装睡的人叫不醒”，宁可让台湾人陷入险境，宁可要拖美国朋友下水，也不肯调整错误的政策。

萧旭岑痛批外交部与陆委会，竟然攻击马英九主张“九二共识”是刻意迎合大陆立场，但是“九二共识”是根据“中华民国宪法”而来，反对“九二共识”的人，就是反对“中华民国宪法”，“外交部与陆委会如果不遵守宪法，存在有何意义？”

萧旭岑说，反而要请教蔡英文政府官员，找不到两岸共同政治基础，无法维持现状，搞到台海兵凶战危，危害台湾人利益，还要拖美国人下水，真正的目的是什么？是否就是要执行蔡赖政府的台独路线？民进党有在管台湾人死活吗？

萧旭岑强调，真正爱护台湾的美国人，会思考如何促进两岸和平，避免战争。至于鼓吹台湾人手一把枪的前美国国安顾问奥布莱恩，马英九直接呛明这些意图把台湾“武器化”的不是真朋友，说出了绝大多数台湾老百姓心声。