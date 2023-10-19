云南一学院学生模仿领导“视察”拍视频 校方称会正确引导

针对中国云南一学院学生模仿领导“视察”并拍视频，校方说，学生是出于好奇进行模仿，拍摄成短视频上传网络蹭流量，校方会对涉事同学进行正确引导。

学生模仿领导的样子与就餐学生进行交谈。（视频截图）

据澎湃新闻报道，近日，一则云南国土资源职业学院学生穿着行政夹克模仿领导“视察”学校的视频在多个互联网平台上广泛流传，吸引不少网民留言讨论。

学生模仿领导进学校“视察”的样子。（视频截图）

在这则10月15日上传的视频中，一群学生簇拥着一名穿着深色行政夹克，戴着眼镜，扮相老成的学生，四周视察学校环境与设施。其间，模仿领导的学生在听取周边人毕恭毕敬的介绍时，点头回应，并不时抬手“指点”意见。

学生模仿领导的样子“视察”学校食堂。（视频截图）

云南国土资源职业学院党委相关部门负责人星期三（10月18日）回应此事时说，学校星期二（17日）晚就关注到了网上关于该视频的舆情，并和相关学生做了对接，了解了情况。

负责人表示，根据校方了解，拍摄视频的同学注意到了近期一个“要穿的不像一个孩子”的热点话题，出于好奇进行了模仿，并在自己的短视频账号上发布，以此蹭流量。校方会对同学进行正确引导。

负责人说，“视频这东西，蹭蹭流量无可厚非，但是要有合适的方式和合适的形式去做。因为确实不同的人看这个视频，会有不同的角度去理解。”

负责人也呼吁，希望社会为这个同学创造一个宽松的环境，不要过度解读，让学生能够健康成长。

据学校官网介绍，云南国土资源职业学院是一所独立设置的国有公办高等职业学院，是云南省首批成立的两所全日制高职院校之一，也是首批重点建设的两所“省级示范性高等职业院校”之一。