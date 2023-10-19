台湾取消档案永久保密规定 4000多件政治档案明年公开

台湾行政院通过法条修正草案，将取消档案永久保密规定，改为届满40年解密。明年2月28日将有约4000多件政治档案和2万多件限制应用档案被公开。

据《联合报》报道，台湾行政院院会星期四（10月19日）通过《国家机密保护法》和《政治档案条例》部分条文修正草案，规定属于“国家机密”的政治档案，除有特殊情形外，最迟届满40年解密。

台湾国家发展委员会副主委高仙桂说，将来涉及国安情报来源和管道，已经没有永久保密的意旨，但有三类属于例外，包括从事情报人员有危害、危及维安或对外关系，以及影响对大陆的情报工作安全者。

她介绍，目前需解密档案有4000多件，属于例外情况的还是会维持保密原则，不属于这些例外的，则在满40年后解密。

国发会档案局管理局局长林秋燕说，这4000多件保密的政治档案，修法后若有个案要维持保密，须由原移转机关和上级机关讨论。目前法条增列，修正条例通过后，最迟明年2月28日可以实行，如果6个月内没有检讨完毕，就视为解除机密。

林秋燕解释，如果个案有超过40年不能解密，必须经由原主管机关上级同意才可以延长，且每三年检讨一次。她指出，这个规定是引进监督的力量，让上级监督，尽量能够开放。

此外，针对目前2万多件限制应用的档案，此次修法通过后，这2万多件档案必须全部开放。林秋燕说，如果是已经解密的个案，但部分内容有遮掩处理的话，如遮掩部分不属于永久保密范畴，就会公开。