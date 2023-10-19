上海失踪女童遗体被发现 警方：排除刑事案件

在上海一海滩上失踪的四岁女童已证实死亡，遗体出现在浙江宁波某滩涂上。警方称，遗体符合溺水死亡特征，排除刑事案件。

上海市公安局浦东分局官方微博星期四（10月19日）发布通告称，上海警方星期三（10月18日）上午接到宁波警方通报，称在宁波市镇海区某滩涂发现一具女童遗体，衣着等特征与浦东南汇新城海滩失踪女童相似。

上海警方迅速派出工作组赶赴当地核查。经法医提取女童遗体生物特征检测比对及家属辨认，确认该遗体是浦东失踪女童黄某某。

通报称，经法医勘查检验，黄某某死亡时间与其失踪时间基本吻合，遗体衣着完整，无暴力性损伤，符合溺水死亡特征，排除刑事案件。

据中新社、每经新闻等中国媒体早前报道，一对夫妇10月4日到浦东公安分局临港新城派出所求助，称其四岁女儿黄某某在海边游玩时走失。

女童父亲称，当天他带女儿到离海水约20米左右的沙滩玩耍。过程中，他离开去取手机，将女童独自留在沙滩上。10多分钟后，他回到沙滩后没有找到女儿，因天色昏暗找寻未果，遂向警方求助。

浦东警方随即组织大量警力沿海边展开拉网式搜索，却始终未发现女童踪迹。

浦东警方在10月5日会同消防救援总队，组织六支救援队伍近200人开展全方位搜索，并对海滩周围20余个监控探头逐一排查，最后在监控图像中的近百人里发现了疑似女童的身影。

监控中，父亲离开后，女童在原地等候约10分钟，之后向水边走去，在水边摔倒后消失在海浪中。