反修例期间中枪 港青暴动潜逃罪成判监47个月

香港青年曾志健在2019年反修例期间涉暴动中枪后被捕，过后弃保潜逃藏匿逾一年后落网。曾志健星期三（10月18日）与其他三名涉2019年反修例案件的男子被判刑。曾志健因暴动和潜逃两案罪成，判监47个月。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，曾志健2019年10月初在荃湾参与暴动期间中枪受伤后被捕，之后与三名涉反修例案件的男子弃保潜逃，在藏匿约500天后，于去年7月落网。

22岁的曾志健早前承认，2019年10月1日下午在荃湾区参与暴动，以及袭击警署警长曾家辉，并与23岁的王恺铭、17岁的黄竣贤和35岁的仓库管理员叶豪，承认于2020年10月某日至去年7月13日期间，意图阻挠和妨碍法庭审判。

四人星期三在西九龙法院被判刑。曾志健涉暴动罪被判刑三年半，潜逃案被判囚11个月两周，其中五个月与暴动案分期执行，两案总刑期47个月。

与曾志健一起潜逃的两名男子王恺铭和黄竣贤，分别被判入狱10个月和教导所，后者在案发时年仅14岁。协助他们潜逃的叶豪则被判刑20个月。同案另一被告是24岁的冯清华，早前已承认暴动和妨碍司法公正罪，判刑四年。

案情指，2019年10月1日荃湾发生暴动，警方到场制服数名示威者，随后分成两批撤退，其中一队遭示威者袭击，包括手持自制浮板盾牌的曾志健。警长曾家辉见状拔枪戒备，曾志健用棒打向他持枪的前臂，曾家辉开枪击中曾志健身体，他倒地后在送院途中被捕。

曾志健之后被起诉，获法庭批准保释，期间受YouTube频道“升旗易得道”成员陈世德游说潜逃。自2020年10月，曾志健与涉及其他反修例案的冯清华、王恺铭和黄竣贤弃保潜逃。四人到美国领事馆寻求政治庇护无果，后来在叶豪安排下匿藏酒店、工厦等多个地点。

潜逃期间，频道成员多次声称，正安排将他们非法偷运出香港，包括透过水路、飞机及货柜船等，并要求他们拍片致谢和筹集资金。四人先后支付40多万港元（约7万新元）偷渡费。2022年7月13日，四人在北潭涌拟乘船逃往台湾时被捕。