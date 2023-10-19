王毅：日本对华认知出现明显倒退

中共中央政治局委员、中国外交部长王毅说，当前日本的对华认知出现了明显的倒退，还在台湾问题上频频越线，对中日两国关系的政治根基造成了实质性的损害。

据澎湃新闻报道，王毅星期四（10月19日）在东京论坛开幕式上发表视频致辞时，作出以上表述。

围绕中日关系，王毅说，双方要践信守诺，维护两国关系的政治基础。中日四个政治文件是两国关系的政治基础，其核心是双方就历史、台湾等重大敏感问题达成重要的谅解和共识。事实证明，只有双方重信守约，两国关系才能顺利发展，否则就会偏离航向，陷入迷途。

王毅指出，当前日本的对华认知出现了明显的倒退，错误将中国定位为前所未有的最大战略挑战，在台湾问题上频频越线，对两国关系的政治根基造成了实质性的损害。

王毅强调：“《论语》讲‘君子务本，本立而道生’，我们希望对方回归缔约的初衷，端正对华认识，坚守中日四个政治文件的原则，在重大敏感问题上信守承诺，切实将‘互为合作伙伴、互不构成威胁’这一政治共识体现到政策上，落实到行动中。”

此外，谈到中日民间感情时，王毅说，“受中美关系氛围的影响，中日国民感情近年来持续在低位徘徊，必须引起我们的高度重视，同时共同来加以扭转。”

王毅表示，随着疫情趋缓，人员往来逐渐恢复，各界开展一系列的活动，来纪念中日友好条约缔结45周年，这在中国引起了积极的反响。

王毅认为，应让两国民众，特别是年轻一代更多地开展面对面的交流，增进相互理解和信任，为中日关系的发展打造坚实的民意基础。“两国关系越不尽如人意，我们越要发扬以民促官的传统。”

日本智库于今年8月和9月进行的调查显示，超过92%的日本受访者表示，他们对中国的印象“不好”，这高于去年的87%，也是日本民众对中国的看法自2014年以来最负面的。相比之下，约63%的中国受访者表示，他们对日本的印象“不好”，这一比例与去年的调查结果几乎相同。