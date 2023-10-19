中国国安部发文批美国“长臂管辖”打压中国企业

中国国安部以“专横跋扈”“损人利己”“巧取豪夺”12字，形容美国制裁中国企业的行为。

中国国安部星期四（10月19日）在微信公众号“国家安全部”发文称，美国商务部10月6日将42家中国企业列入出口管制清单的行为，是“再次大行‘长臂管辖’制裁中国企业与个人，以维护其霸权，其‘专横跋扈’‘损人利己’‘巧取豪夺’的本质暴露无遗”。

文章称，美国的“专横跋扈”体现在利用其在政治、经济、科技、意识形态等领域的强大实力，以所谓维护“基于规则的国际秩序”为由向别国施压，把“家法帮规”包装成国际规则，扮演“世界警察”角色。

文章指出，美国为维护霸主地位，不惜向盟友下手，法国、英国、德国、日本等国许多企业都曾沦为其“长臂管辖”的对象。文章以2013年美国通用电气收购法国阿尔斯通公司为例，指美国的“长臂管辖”已沦为借国家公权力打压商业竞争对手、干涉正常国际商业交易的工具，“彻底背离美国长期自我标榜的自由市场经济理念”。

文章并以美国制裁中兴通讯为例，指美国“巧取豪夺”，利用“长臂管辖”对中国高科技企业采取“小院高墙”式精准打击，采取严厉惩罚措施，开出巨额罚单。

文章称，美国商务部2016年以违反《出口管制条例》向伊朗出售通讯设备为由，将中兴通讯列入“实体清单”，采取限制出口措施。2017年，中兴通讯与美国商务部达成和解，被迫支付约8.92亿美元（约12.26亿新元）罚金。2018年，美国宣称中兴通讯存在虚假陈述，再次启动禁令，最终，中兴通讯被迫向美国支付总计22.92亿美元罚金，相当于中兴通讯正常经营情况下三年多的净利润。

文章批评，美国的制裁行径严重影响了中美科技公司的正常合作，加剧了全球供应链的安全风险，是极端短视的。文章并说，美国“长臂管辖”违背和平、发展、合作、共赢的历史潮流，单边制裁的最终破产将是历史必然。

美国商务部星期以一（16日）宣布，将42家支援俄罗斯军方的中国企业列入美国政府的出口管制名单。这些中企被指支援俄罗斯的军事和国防工业基地，包括提供原产自美国的集成电路。

美国也在星期二（17日）发布的对华半导体出口管制规则的更新中，扩大了禁令的范围，限制中国获取由英伟达和其他制造商生产的性能较低的芯片。