辽宁原副省长王大伟被控受贿超5.55亿元人民币

辽宁省原副省长、省公安厅原厅长王大伟受贿案一审开庭，王大伟被控受贿超5.55亿元（人民币，下同，约1.04亿新元）。

据央视新闻报道，湖北省襄阳市中级人民法院星期四（10月19日）一审公开开庭审理王大伟受贿一案。

湖北省襄阳市人民检察院指控，2008年至2022年，王大伟利用担任黑龙江省哈尔滨市委常委、政法委书记，黑龙江省公安厅党委副书记、副厅长，辽宁省公安厅党委书记、厅长，辽宁省人民政府党组成员、省长助理、副省长等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为辽宁忠旺集团有限公司、辽宁红运投资（集团）有限公司、孟冰等单位和个人在企业经营、案件处理以及职务提拔、调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受上述单位和个人给予的钱款、腕表、汽车、翡翠挂件等财物，以及代为支付购房款、购物款，共计折合人民币5.55亿余元。

检察机关提请以受贿罪追究王大伟的刑事责任。

王大伟当庭表示认罪悔罪，法庭将择期宣判。

公开简历显示，58岁的王大伟是黑龙江望奎人，曾在国家林业投资公司、国务院经贸办等机构供职。他2003年6月步入政坛，回到家乡出任哈尔滨副市长；2009年7月进入公安系统，出任黑龙江省公安副厅长。

王大伟2013年3月跨省进入辽宁公安系统，隔月出掌省公安厅，2017年2月升任辽宁副省长，负责公安、司法、打击走私等方面工作。

去年3月，王大伟在任上被通报落马，同年9月被双开（开除中共党籍和公职），今年2月由湖北省襄阳市检察院向襄阳市中级法院提起公诉。

中共中央纪委国家监委此前在通报中说，王大伟为掩盖“裸官”问题，搞假结婚欺骗组织，大肆卖官鬻爵，既想当大官又想发大财，徇私枉法践踏纪法底线等。