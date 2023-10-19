郭台铭副手搭档赖佩霞取得放弃美国籍证明

副手搭档赖佩霞获得放弃美国国籍证明，鸿海集团创办人郭台铭说，他与赖佩霞将携手并肩，一起为台湾的未来打拼奋战到最后。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，郭台铭拟参战2024年台湾总统选举，由资深女艺人赖佩霞任副手搭挡。赖佩霞星期四（10月19日）宣布，当天下午已获得丧失美国国籍证明书（Certificate of Loss of Nationality of the United States），目前已不具备美国公民的身份。

郭台铭竞选办公室说，赖佩霞星期四已取得美国国务院所核发的丧失美国国籍证书。郭台铭和赖佩霞的正副总统连署已于本月初跨过门槛，如今竞选搭档的国籍议题也已落幕。

郭台铭8月28日宣布参选总统，9月14日宣布与赖佩霞搭档，竞选2024年台湾正副总统，赖佩霞随即委托律师，启动放弃美国国籍的流程。

郭台铭竞选办说，赖佩霞向美国在台协会（AIT）完成递件申请后，经过移民官的面谈程序，最终在星期四取得丧失美国国籍的证明书。

郭台铭说，相关申请作业都在宣布参选的计划之中，未来他会与赖佩霞一起携手并肩为台湾的未来，打拼奋战到最后。

赖佩霞说，为尊重相关人员的工作流程，这段时间以来面对大家的询问，她没有对外多做说明，如今顺利取得丧失美国国籍证书，她要特别感谢大家的关心，以及这一路以来给予协助的所有人。

根据台湾中央选举委员会说法及《总统副总统选举罢免法》规定，具外国国籍者不得登记为总统、副总统参选人，但双重国籍与申请成为被连署人资格无关。根据中选会公告，总统、副总统选举登记日期是自2023年11月20日至11月24日。