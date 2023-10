郭台铭副手搭档赖佩霞取得放弃美国籍证明

副手搭档赖佩霞获得放弃美国国籍证明,鸿海集团创办人郭台铭说,他与赖佩霞将携手并肩,一起为台湾的未来打拼奋战到最后。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道,郭台铭拟参战2024年台湾总统选举,由资深女艺人赖佩霞任副手搭挡。赖佩霞星期四(10月19日)宣布,当天下午已获得丧失美国国籍证明书(Certificate of Loss of Nationality of the United States),目前已不具备美国公民的身份。

郭台铭竞选办公室说,赖佩霞星期四已取得美国国务院所核发的丧失美国国籍证书。郭台铭和赖佩霞的正副总统连署已于本月初跨过门槛,如今竞选搭档的国籍议题也已落幕。

郭台铭8月28日宣布参选总统,9月14日宣布与赖佩霞搭档,竞选2024年台湾正副总统,赖佩霞随即委托律师,启动放弃美国国籍的流程。

郭台铭竞选办说,赖佩霞向美国在台协会(AIT)完成递件申请后,经过移民官的面谈程序,最终在星期四取得丧失美国国籍的证明书。

郭台铭说,相关申请作业都在宣布参选的计划之中,未来他会与赖佩霞一起携手并肩为台湾的未来,打拼奋战到最后。

赖佩霞说,为尊重相关人员的工作流程,这段时间以来面对大家的询问,她没有对外多做说明,如今顺利取得丧失美国国籍证书,她要特别感谢大家的关心,以及这一路以来给予协助的所有人。

根据台湾中央选举委员会说法及《总统副总统选举罢免法》规定,具外国国籍者不得登记为总统、副总统参选人,但双重国籍与申请成为被连署人资格无关。根据中选会公告,总统、副总统选举登记日期是自2023年11月20日至11月24日。