建筑公司涉致命意外被拒续牌 港政务司长：绝不手软

香港一家建筑公司因涉致命意外，被港府拒绝续牌申请，并将在一个月后被除名。对此，香港政务司司长陈国基称，港府上下对违规承建商绝不会手软，定会严肃跟进。

据《星岛日报》报道，香港发展局局长甯汉豪星期三（10月18日）宣布，拒绝涉致命意外的建筑承建商精进建筑工程有限公司的续牌申请，并于11月16日起除名，不得再进行任何建筑工程。

甯汉豪说，“精进建筑工程”的注册在去年12月届满，屋宇署因其涉及油塘建筑地盘工字铁下塌导致一名工人死亡事故，将其续期申请转交承建商注册事务委员会进行面试及评审。屋宇署审慎考虑委员会的建议后，决定拒绝其注册续期申请。“精进建筑工程”将有一个月时间为其手上进行的项目进行交接及善后。

据报道， 目前该公司共有五个正在进行的私人住宅及商住发展项目，共涉及4900个住宅单位，其中三个项目内近1700个单位已以期房形式出售。

甯汉豪强调，当局拒绝“精进建筑工程”牌照续期，只是针对去年油塘地盘死亡事故一连串跟进行动之一，其余相关调查工作仍在进行中。

她又澄清，此次续牌被拒的“精进建筑工程”并非涉及2022年9月安达臣道天秤地盘倒塌致命事故、以及10月10日消防处油麻地渡华路地盘工人坠毙事故的“精进建筑”。 “精进建筑”牌照今年4月到期，现在仍在审批续牌当中。

陈国基星期四（10月19日）出席职业安全健康局活动时说，港府非常关心职业安全健康工作，每一名工友的生命是无价的，对任何管理不善、监督不足、罔顾工友安全的承建商，政府绝对不会姑息。

他也说，每次看到工业意外，也会问究竟是真正的意外，还是人为造成 ，是否承建商不依照安照指引造成，并强调工业意外“一宗也嫌多”。

正在北京访问的香港特首李家超星期四被问及此事时也说，支持香港发展局、屋宇署按法律法规处理建筑公司在工程方面的安全要求，并指其相关的单位政府也会按规处理。

李家超也说，已提醒房屋局局长留意市场实际情况，关注整体公共房屋的供应，并指在建筑公司停止运作方面，政府有处理经验，发展局局长及房屋局局长也会全心投入处理。