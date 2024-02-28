贵州省长要求全面清理拖欠企业账款

中国贵州省一名女企业家向地方政府索要工程款不成，反被地方公安拘留引起热议后，贵州省长李炳军向地方部门喊话，要求大力整治营商环境突出问题，全面清理拖欠企业账款，“尊重企业家、支持企业家、爱护企业家”。

据《贵州日报》报道，贵州省委、省政府星期二（2月27日）召开全省民营经济高质量发展暨营商环境建设大会。

李炳军发表讲话时称，贵州高质量发展是民营经济发展壮大的重大机遇，希望广大民营企业抓住历史机遇，在推动贵州高质量发展和现代化建设中成就更大事业、展现更大作为。

他向贵州省各部门喊话，要求各地各部门深入实施营商环境大改善三年行动，大力整治营商环境突出问题，真正落实“一视同仁、平等对待”要求，严格兑现政府承诺，全面清理拖欠企业账款，切实降低民营企业生产经营成本，不断提升民营企业获得感。

李炳军说，全省上下要“尊重企业家、支持企业家、爱护企业家”，广大民营企业家要大力弘扬企业家精神、贵商精神，为推动贵州高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。

中共贵州省委书记徐麟在发表讲话时也说，要以坐不住的紧迫感、等不起的责任感、慢不得的危机感，推动民营经济占比、民间投资占比、民营企业实力、营商环境评价持续提升。

他强调，要下更大功夫狠抓营商环境大改善，把营商环境的堵点卡点作为工作的着力点，聚力打造诚信环境、清廉环境、高效环境，推动构建亲清政商关系；各级领导干部要把联系服务民营企业作为本职，“在思想上真正重视民营企业、感情上真正贴近民营企业、行动上真正关爱民营企业”。

贵州省一名47岁的女企业家马艺珈伊在《中国经营报》上星期天（2月25日）刊发的报道中，控诉自己被贵州省六盘水市水城区政府拖欠高达2.2亿元（人民币，下同，约4200万元）的承建工程款，不仅被当地政府要求以1200万元平账，还被地方公安以寻衅滋事罪为由刑事拘留、逮捕。

不过，水城区政府星期二（2月27日）早上发表情况通报，指控马艺珈伊为了讨回款项，使用GPS定位器跟踪他人、非法获取公民个人信息、编造虚假信息、在网上恶意炒作等。