中国外交部军控司司长呼吁推进国际军控裁军进程

中国外交部军控司司长孙晓波呼吁国际社会推进核裁军进程，其中拥有最大核武库的国家应继续履行特殊、优先责任。

据央视新闻，孙晓波星期一（2月26日）在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）高级别周会议上，作出上述发言。

孙晓波说，面对严峻的国际安全形势，裁谈会应积极主动作为。首先，无核武器国家要求免除核武器威胁的诉求正当而合理，无核安保问题已具有广泛共识，裁谈会应明确路线图或时间表，早日就此达成国际法律文书。

其次，为了推进核裁军进程，拥有最大核武库的国家应继续履行特殊、优先责任。核武器国家应谈判缔结“互不首先使用核武器条约”或就此发表政治声明。

另外，国际社会应加强合作，建立普遍参与、非歧视的防扩散、出口控制秩序，有效应对全球性安全挑战，同时确保发展中国家平等享受科技进步成果。

最后，也要重视国际规则制定，应对人工智能、外空、网络等新兴科技挑战；同时推进生化领域履约，维护军控条约体系权威。

孙晓波还说，完全禁止、彻底销毁化学武器是《禁止化学武器公约》的宗旨和目标。公约规定日本应最迟于2012年完成遗弃在华化武销毁，但销毁工作已四度逾期，迄今发现的约40万枚日遗化武仅销毁不到四分之一。中方敦促日方切实履行国际义务，尽快干净彻底销毁遗弃化武。

美国国防部去年10月发布年度《中国军力报告》评估，中国目前可投入使用的核弹头有500多枚，到了2030年可能超过1000枚。

中国外交部发言人毛宁当时回应报告称，中国坚定奉行自卫防御的核战略，“任何国家只要不对中国使用或者威胁使用核武器，就不会受到中国核武器的威胁。”