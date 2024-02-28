中国芯片制造商摆脱美窃取商业机密指控

中国一家芯片制造商摆脱了美国司法部提出的经济间谍等刑事指控，标志着华盛顿对中国窃取知识产权的打击行动受挫。

据彭博社报道，福建晋华集成电路有限公司2018年被美国商务部以危害国家安全为由列入黑名单后，美国地区法官蔡斯尼（Maxine M. Chesney）星期二（2月27日）在无陪审团审判后裁定该公司经济间谍罪无罪。

蔡斯尼说，美国检察官无法证明晋华集成电路盗用了美国最大存储芯片制造商美光科技的专有数据。美国检方指控，晋华通过与台湾联华电子的一项合作协议，盗取美光科技的技术。

根据美国司法部最初提起诉讼时的声明，如果晋华集成电路罪名成立，该公司可能面临罚款，还将被勒令没收芯片及涉嫌窃取技术所得的收入。

彭博社报道称，这一判决意义重大，尽管美国以非法向中国转移知识产权为名追查并成功给多个实体或个人定罪，但司法部很少在美国法院起诉中国公司。这一裁决可能会打击拜登政府大举起诉以保护美国技术的进程。

据中国媒体报道，福建晋华曾于2016年与台湾联电签署技术合作协议，委托台湾联电开发32纳米动态随机存储器（DRAM）相关技术。根据协议，福建晋华将提供特用设备，并依开发进度支付技术报酬金作为开发费用。

但在协议签署前，三名从美光离职的高管跳槽进入联电，包括后来出任联电资深副总经理的陈正坤，陈正坤此后还担任晋华总经理一职。2017年，美光先后在台湾和美国以跳槽员工窃取商业机密、专利侵权等为由起诉联电与福建晋华。美国司法部也在2018年对晋华电路提起刑事诉讼。

台湾联电2020年承认窃取商业秘密，并同意支付6000万美元（8062万新元）罚款，同时承诺就美国司法部起诉晋华的案件提供协助。

不过，美光与晋华去年12月达成和解，两家公司将在全球范围内撤回对彼此的指控，并终止所有法律诉讼。