中国火箭专家冯杰鸿辞去全国人大代表职务

中国火箭专家、曾任中国航天科工集团第二研究院副院长的冯杰鸿辞去全国人大代表职务。

新华社星期二（2月27日）发布《全国人民代表大会常务委员会公告》〔十四届〕第三号，其中提到湖北省人大常委会决定接受冯杰鸿辞去第十四届全国人民代表大会代表职务，冯杰鸿的代表资格终止。

公开资料显示，冯杰鸿1978年5月出生，浙江人，1997年考入哈尔滨工业大学机电工程学院，硕士研究生学历，研究员。

冯杰鸿历任中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部副主任、二院发展计划部部长、副院长、总研究师，中国航天科工集团科研生产部部长，中国航天三江集团党委书记、董事长等职务。他也曾是中国航天科工集团下属上市公司航天晨光股份的董事长。

冯杰鸿任职的中国航天科工集团第二研究院创建于1957年11月16日，是中国最大的空天防御导弹研制生产单位。中国航天三江集团有限公司隶属于中国航天科工集团有限公司，是中国固体运载火箭研制生产的主体与技术抓总单位，也是湖北省规模最大的军工企业。

航天晨光去年8月4日晚间公告，冯杰鸿因个人原因申请辞去公司董事长、董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

去年12月起，有四名军工系企业巨头高层中国航天科技集团董事长吴燕生、中国兵器工业集团董事长刘石泉、中国航天科技集团副总经理王长青、中国运载火箭技术研究院原院长王小军被撤销政协委员资格。有分析认为，四人都出身航天系统，可能因卷入火箭军腐败案而被处置。