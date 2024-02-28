中国副外长：中俄关系处于历史最好时期

中国外交部副部长孙卫东在与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中俄两国关系处于历史最好时期。

据中国外交部网站星期三（2月28日）消息，孙卫东26日至27日应邀在莫斯科同俄罗斯副外长鲁登科举行中俄关系及上海合作组织、中俄亚太地区事务磋商。其间，孙卫东同拉夫罗夫会面。

孙卫东说，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，两国关系处于历史最好时期。

他说，双方要以庆祝中俄建交75周年为新起点，密切高层交往，持续强化政治和战略互信，提升全面战略协作，深化各领域务实合作。

孙卫东说，双方要促进上合组织在百年变局中更好发挥“稳定锚”的作用，加强在亚太地区事务中的沟通协调，共同维护地区安全、稳定和发展。中方支持俄方开展金砖轮值主席国工作，愿不断加强双方在国际多边平台的战略协作。

俄方欢迎孙卫东赴俄磋商，表示愿以庆祝两国建交75周年暨举办俄中文化年为契机，同中方一道努力，全面落实两国元首达成的重要共识，深化双多边战略协作，推动上合组织、金砖国家等机制持续健康稳定发展，共同维护亚太地区的安全与发展。

双方还就乌克兰危机、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄外交部27日称，孙卫东与俄副外长鲁登科举行磋商时表示，在俄总统选举即将举行之际，中方对俄罗斯表达坚定支持。