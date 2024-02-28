台潜舰海鲲号确认水密性能等符合设计预期目标

台湾首艘自制潜舰海鲲号星期二（2月27日）下水测试，确认水密性能、重量控制、各舱压载等皆符合设计预期标准。

台造潜舰海鲲号星期二进入泊港测试（HAT）最后阶段，分三阶段从中信八号浮坞移至台船小坞，下午进行第三阶段拖带进坞时，海鲲舰下水浮在海面上。

台湾《上报》报道说，海鲲号潜舰舰身浮上海面后，舰上技术人员开始进行配重平衡的“浮船测试作业”。潜舰小组召集人黄曙光、海昌厂厂长柳思巍，以及海鲲号潜舰舰长莴中鼎在海鲲号舰上督导工作，台湾国防部参事邵维扬、台船董事长郑文隆则站在中信八号浮坞旁的高栏上督导浮沉作业。

台湾国际造船公司星期二晚发布新闻稿说，台船已完成“潜舰国造原型舰海鲲军舰浮船测试作业”，顺利将原型舰从封闭式组装工厂经由浮船作业移至干坞。测试作业确认第一阶段各项水密性能、重量控制、稳度与各舱压载皆符合设计预期标准。

台船说，台船公司、海昌计划团队在计划阶段就各事项缜密规划及协调，包含租用佳运公司多功能重载车、中信八号浮坞及港区数艘拖船，并商请海军支援拖船、陆战队警戒艇、水下作业大队潜水人员，港警局也出动港勤艇。

台船说，公司未来将在干坞继续进行电瓶与主机等动力系统调校与泊港测试后，再进入下一阶段海上测试。台船、海军及中科院等将在安全与品质要求下，逐项完成验测，达成交舰目标。

海鲲号斥资493亿元新台币（20.97亿新元）、历时三年打造，是台湾首艘自制潜舰，采用柴电动力驱动，并可配备18枚MK-48鱼雷。预计要在今年底前完成测试交付海军。