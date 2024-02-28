董宇辉：清空微博是匹夫之怒 阿Q式精神胜利

中国东方甄选高级合伙人董宇辉陷入歧视女性争议后清空微博，董宇辉回应称，屡次被恶意地误解，只能本能地逃离，清空微博是匹夫之怒，是阿Q式的精神胜利。

综合澎湃新闻和上游新闻报道，董宇辉星期二（2月27日）晚在“与辉同行”直播中谈起清空微博一事称：“我解决不了被误解，只能逃离。账号没有注销，因为一旦注销，就会出现假号。”

谈及此前被质疑歧视女性的言论，董宇辉称：“无法理解，我很委屈，委屈不是重点，重点是造成不好的影响。”

在晚间10时直播即将结束时，董宇辉再说，自己是“匹夫之怒”，“清空微博是‘阿Q的精神胜利法’，我知道我这么做没用，但是我只是这么做了”。

认证为“与辉同行主播，东方甄选高级合伙人”的董宇辉个人微博账号星期二早些时候显示内容已全部清空。对于清空微博的原因，有接近东方甄选人士说，这是个人行为。不过，董宇辉清空微博的消息传出后，东方甄选港股股价星期二一度下跌5%。

截至星期二晚11时，董宇辉微博粉丝量为157.9万。

董宇辉清空微博内容的原因，被认为可能与他早前陷入歧视女性的争议言论有关。

董宇辉在24日直播时，多次被网民要求讲解内衣内裤产品，但遭到董宇辉三次拒绝：“讲不了、不会、别为难人；我劝你不要强人所难、强扭的瓜不甜、主动放弃、不行，不买算了；我讲不了。”

对此，有网民表示理解：“文化人讲不来，太羞涩了。”但也有网民认为董宇辉“假清高”，更有人质疑他是在“歧视女性”。

自东方甄选“小作文”事件以来，董宇辉已连续几个月成为微博热搜常客。一些网民逐渐对董宇辉屡上热搜表示反感，认为董宇辉是在买流量故意营销，称“不想看到网红主播”，“刚过完年又开始大肆买流量了”。

对于频上热搜，董宇辉曾在星期一（2月26日）的直播中回应称“天然就反感热搜，明天就去把微博注销。”