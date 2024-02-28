香港楼市即日起全面“撤辣”

香港财政司长陈茂波宣布，即日起全面撤销额外印花税、买家印花税、新住宅印花税等楼市降温措施。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，陈茂波星期三（2月28日）在立法会议宣读新一份财政预算案时，宣布经审慎考虑后，决定即日起撤销物业需求管理措施，即所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

陈茂波认为，在当前的经济及市场情况下，有关措施已无需要。

他说，香港金管局去年7月修订了物业按揭贷款的逆周期宏观审慎监管措施。考虑到外围及香港经济情况，港府认为在继续维持银行体系稳定的前提下，目前有空间进一步修订相关措施，并适当调整其他与物业贷款相关的监管政策，金管局将于星期三晚些时候公布详情。

针对香港股市提振措施，陈茂波说，港府会全速落实促进股票市场流动性专责小组去年10月提出的多项建议，包括改革创业板。目前港交所已就建立库存回购股份机制、在恶劣天气下维持市场运作等征求市场意见，目标在今年中落实。

陈茂波还宣布，为了提振香港旅游市场，港府将向香港旅发局增拨10.95亿港元（下同，1.88亿新元）促进吸引旅客，香港旅发局也将以维多利亚港为背景，每月举办维港烟火、无人机表演，重新打造“幻彩咏香江”。

他说，港府已成立盛事统筹协调组，未来会更主动出击，争取更多盛事在香港举办，同时会进一步加强部门之间的协作，让这些盛事得以成功举行。港府已预留1亿港元（1700万新元）以加强未来三年盛事宣传工作。

陈茂波称，随着经济和社会环境不断变化，香港去年经济复苏的进程有待加强。香港股票市场在去年大部分时间处于调整状态，成交量缩减，恒生指数全年下跌13.8%。住宅物业市场方面，去年楼价全年下跌7%，交投量缩减至约4万3000起的低水平，大致淡静。

他说，港府今年起会采取财政整合策略，让赤字逐步收窄，预计今年全年经济增长会在百分之2.5至3.5之间。整体通胀率则为2.4%。