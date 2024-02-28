国台办：民进党隐瞒翻船事件真相毫无人性

金厦海域渔船翻覆事件发生半个月后，中国大陆国台办再批民进党当局未表达任何歉意，反而撒谎、隐瞒事实真相，毫无人性。

据央视新闻，在国台办星期三（2月28日）的例行发布会上，国台办发言人朱凤莲就翻船事件和对台工作形势等问题答记者问。

朱凤莲说，翻船事件发生到现在，民进党当局没有表达任何歉意，反而还撒谎、隐瞒事实真相，毫无人性。“我们严正要求台方尽快公布事实真相，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。大陆方面保留采取一切措施的权利。”

此外，朱凤莲还批评台湾海洋委员会主委管碧玲将处理翻船事件当成个人政治表演。她说，管碧玲不仅对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断设置障碍，“极为冷血、为人不齿”。

朱凤莲说：“奉劝这位女士，将心比心，停止继续伤害遇难者家属，尽快给遇难者家属和两岸同胞一个交代。”

被问及对台工作形势和下一步发展时，朱凤莲说，本月22日至23日举行的2024年对台工作会议充分肯定了过去一年对台工作取得的成绩，深刻分析了当前和今后一个时期的台海形势，就做好今年对台工作提出了明确要求。

朱凤莲说，大陆方面将按照会议部署和要求，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程；同时扩大两岸各领域交流合作，深化两岸融合发展。

一艘中国大陆渔船2月14日在金厦海域被台湾海巡追缉时翻覆，导致船上四人落海，其中两人送医抢救不治身亡。