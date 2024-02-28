中国民航局：2050年将建成一批世界一流航空枢纽

针对中国航空枢纽中转效率偏低等问题，中国民航局称，力争到2050年，建成一批世界一流的航空企业和世界一流的航空枢纽。

据《北京商报》，在中国国务院新闻办公室星期三（2月28日）举行的交通运输高质量发展服务中国式现代化新闻发布会上，中国民用航空局副局长韩钧作出上述表态。

韩钧说，针对中国航空枢纽中转效率偏低、国际通达性不高和出入境便利化亟待提升等问题，将多措并举、综合施策，切实提升中国航空枢纽的国际竞争力。

韩钧说，首先要提升枢纽发展的能级，包括强化北京、上海、广州三大枢纽机场的洲际连接能力和全球辐射能力，打造全方位门户复合型国际航空枢纽；加快成都、深圳、昆明、西安、重庆、乌鲁木齐、哈尔滨等区域复合型门户航空枢纽建设。

其次，还要进一步优化资源配置政策。支持有基础、有能力、有意愿的大型航空公司发挥枢纽建设的主体作用，在航权、时刻等方面进一步强化枢纽导向型资源配置政策。

另外，在提升枢纽机场的运行效率上，持续提升枢纽机场与空管、航空公司等多方的协同运行水平，加强与其他交通方式的衔接联动，提升航空枢纽的综合交通集疏运能力。

韩钧还说，要积极营造便利化的政策环境，推动优化签证和出入境政策，提高通关便利化水平，切实提升中转效率和服务品质。