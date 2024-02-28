中国国家森防指办公室对贵州森林火灾多发进行督办

针对贵州本月森林火灾多发，中国国家森林草原防灭火指挥部办公室决定进行督办，要求全面核实、统计和报告森林火灾发生情况。

据央视网消息，国家森防指办公室星期二（2月27日）发布《关于对贵州省近期森林火灾多发进行督办的函》。

文件指出，春节以来，贵州省接连发生多起森林火灾。特别是2月10日至21日，火灾一度呈爆发态势，并有人员伤亡发生，严重威胁生态安全和人民群众生命财产安全。

根据《森林防火条例》《草原防火条例》《国家森林草原防灭火指挥部工作规则》，国家森防指办公室决定对贵州省森林火灾多发进行督办。

国家森防指办公室要求贵州省全面核实、统计和报告森林火灾发生情况；加大火案查处力度，尽快查明火灾原因，严惩火灾肇事者和追究有关人员责任；同时复盘火灾防控工作，抓好当前火灾防控工作。

贵州自10日起，发生森林火情221起。山火目前已全部扑灭，造成两名救援人员死亡。

中国应急管理部风险监测和火灾综合防治司司长杨旭东接受央视采访时说，贵州这次大面积山火，既有自然因素亦有人为疏失。贵州西南部温度比往年要高2℃到4℃，降水又比往年少了5到8成，枯枝落叶比较干燥，极易形成引起火灾。

另外，春节期间正是祭祀用火、包括燃放烟花爆竹比较集中的时间段，同时春耕生产，烧秸秆，烧田头，农事用火的频繁也是引起火灾的一个主要原因。