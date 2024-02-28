蔡英文二二八致辞：转型正义并非针对特定政党

今年是二二八事件77周年，台湾总统蔡英文说，转型正义并非针对特定政党，而是民主政治的政府要对过去威权统治的国家不法行为负起责任、弥补伤害。

综合台湾《上报》和中央社报道，蔡英文星期三（2月28日）早上在嘉义出席“二二八事件77周年中枢纪念仪式”。行政院长陈建仁、嘉义县长翁章梁、二二八事件纪念基金会董事长薛化元，以及二二八事件受难者及家属等也出席。

蔡英文致辞时说，二二八事件激发出台湾人民对民主、自由的渴望，但威权、高压统治抑制民主种子的生长，让台湾进入白色恐怖时期。这段过去是台湾历史的伤痕，要治愈伤痕，必须了解受伤的原因。

蔡英文说，台湾政府在过去八年系统性地推动转型正义工程，先订修党产条例、促转条例、国家人权博物馆组织法、政治档案条例、威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例五部法律。行政院统筹六个常设部会推动转型正义工作、完成四部真相调查报告、立法处理政党持有政治档案及不当党产等。

蔡英文还说，228基金会也在2340名已确认赔偿受难者之外，再找出4000多名“可能受难者”，同时落实受难者的名誉回复和赔偿，累积核发超过40亿元（新台币，约1.7亿新元）赔偿金。政府去年还推动政治档案条例的修法，即日起施行，让国安团队解密、公开更多政治档案。

蔡英文强调，转型正义并非要针对特定政党，而是因为民主政治的政府要对过去威权统治的国家不法行为负起责任、弥补伤害。诚实面对台湾历史的过去，台湾的民主机制才能更加深化和进化。

她说，这些转型正义工程，扩及了真相、正义、平复、追忆，更重要的确保永不再犯。转型正义没有捷径，记忆的伤痕更不会轻易消逝，“我们这一辈人必须以实际行动，找到与历史和平共处的方式，打造更开放的社会”。

二二八事件是战后台湾最大的政治悲剧，源于1945年日本投降后国民党政府接管台湾，却施政不佳引起官民矛盾和族群对立。

1947年2月27日，烟酒专卖局稽查员在台北市大稻埕天马茶房附近查缉私烟，打伤女烟贩林江迈、流弹误杀市民陈文溪，隔天引爆全台官民冲突。国民党政府派军队武力镇压，成千上万名社会精英被枪决或失踪，遗下无数孤儿寡妇。台湾从1949年起进入长达38年的戒严时期。