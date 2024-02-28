赖清德台南二二八追思会致词：不断反省避免二次伤害

今年是二二八事件77周年，台湾候任总统赖清德说，5月20日就任总统后将继续守护台湾安全，并透过不断反省、检讨，让更多人了解事件本质，避免对受难者家属造成二次伤害。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，台南市政府星期三（2月28日）在新营区二二八纪念公园举办纪念二二八事件77周年和平追思会，赖清德与台南市长黄伟哲等各界人士与会，慰问受难者家属并在纪念碑前献花。

赖清德在会上致词时说，二二八事件是台湾历史上，台湾政府所犯下的最严重错误，导致受难者牺牲生命，有的人不得不离开这个大家深爱的土地，社会菁英集体消失，对台湾伤害很大。

他说，当时很多人不敢说出心里话，深怕政治迫害会发生在自己身上，就像一块乌云笼罩在台湾上空，而在台湾民主化后，从前总统李登辉时代开始，政府进行一连串补救工作，包括认错、道歉、赔偿、恢复名誉、立纪念碑、建立基金会、举办活动追思纪念等。

赖清德强调，未来为了让阳光继续穿透乌云，自己在5月20日就任总统后，将继续推动三项工程。首先要坚定团结人民，守护台湾安全，促进民主和平繁荣，绝不让二二八这种不幸事件再次发生。

他续说，第二是透过对二二八事件不断反省、检讨，让更多人了解事件本质，避免有人误解，让社会进行和解共生，使台湾更团结有力量、更包容多元。

赖清德指出，第三是要继续推动台湾过去所犯违法事件平反，照顾政治受难者及家属。未来是一个开放政府，对真相调查会一一公布，避免有人说出错误的话，对受难者家属造成二次伤害。

他说，从政后几乎每年参加二二八纪念活动，回想第一次时还有受难者、第一代家属参加，这些前辈渐渐不存在，让他心中感触很深，为了台湾更好的未来，希望大家能共同团结打拼。

1947年2月27日，烟酒专卖局稽查员在台北市大稻埕天马茶房附近查缉私烟，打伤女烟贩林江迈、流弹误杀市民陈文溪，隔天（28日）引爆全台官民冲突。国民党政府派军队武力镇压，史称二二八事件。台湾从1949年起进入长达38年的戒严时期。