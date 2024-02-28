国台办：民进党改台独立场 两岸交往对话的大门敞开

中国大陆国台办称，民进党只要改变台独立场，中国大陆与之交往、对话的大门是敞开的。

中国大陆国台办星期三（2月28日）召开例行新闻发布会。针对台湾《联合报》问及日前民进党中国事务部主任在一场有大陆学者出席的研讨会上指出台独党纲是“历史文件”，不必再另行宣布台独，国台办发言人朱凤莲对此回应说，“台湾任何政党，只要承认一个中国原则，同我们交往都不存在障碍”。

她强调，民进党只要改变台独立场，“我们与之交往、对话的大门是敞开的”。但如果坚持台独立场，拒不承认体现一个中国原则的九二共识，“则交往、对话都无从谈起”。

针对金厦翻船案，朱凤莲重申，“两岸对话协商是我们的一贯主张，两岸对话沟通机制停摆的原因众所周知，解决的办法清楚明了”。只要民进党承认体现一个中国原则的“九二共识”，两岸协商谈判的大门随时可以打开。

据台媒报道，由环球两岸关系研究会、全球华人政治学家论坛主办，中流文教基金会、上海东亚所赞助的“两岸热点系列讲座”上，民进党中国事务部主任吴峻鋕上星期天（2月25日）在会上说，台独党纲“已是历史文件”，不必再另宣布台独，点评报告的学者则是厦门大学台湾研究中心研究员朱磊。

民进党在1991年12月第五届第一次党代表大会修正基本纲领，增列“建立主权独立自主的台湾共和国” ，也被称为“台独党纲”。虽然过去2014年曾有过冻结“台独党纲”的提案，但此后再无下文。