知情人士：中国要求量化基金逐步淘汰引起市场动荡的投资策略

知情人士透露，中国监管机构正在采取措施，要求量化基金逐步淘汰引起本月市场动荡的量化投资策略。

彭博社星期三（2月28日）引述知情人士报道，一些为外部客户管理资金的量化基金被告知停止接受新的资金流入，并逐步淘汰“直接市场准入”的现有产品，这种策略往往杠杆率很高。

知情人士称，逐步淘汰上述策略将有助于防止大规模抛售。

据报道，上述策略帮助量化基金在2023年艰难的大环境下提高了回报，但也加剧了今年中国股市的暴跌，迫使监管机构介入以提振市场。

据私募基金管理公司上海半夏投资管理中心估计，今年年初此类产品的规模高达2000亿元（人民币，380亿新元）。

知情人士也说，使用“直接市场准入”进行自营交易的量化投资者可以继续采用这一策略。不过，他们的杠杆率将在投资时受到限制。

中国证监会去年9月出台加强程序化交易监管系列举措。一部分股民认为，量化基金恶意做空导致股民亏损；而量化基金则称一直为满仓状态，是“A股的脊梁”。

另据虎嗅新闻，2023年中国业绩排名前10位的百亿级证券私募中，有八家机构采用量化策略；排名前20位的百亿级证券私募中，有15家为量化私募。

除了上述措施，彭博社本月早些时候曾引述知情人士报道，中国证监会已限制主要机构（包括券商自营部门）在早盘开盘和下午收盘半小时内净卖出股票。