英伟达中国特供版H20芯片据报下月接受预订

中国媒体报道，美国芯片制造商英伟达专为中国市场设计的人工智能（AI）芯片H20，将从3月下旬起接受预订。不过由于性价比不高，中国经销商对H20的需求声量并不大。

据《科创板日报》星期二（2月27日）报道，该报记者从产业链人士处了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在英伟达今年的GTC大会（GPU技术大会）闭幕后全面接受预订，最快四周可以供货。英伟达今年的GTC大会将于3月18日至21日举行。

一名产业链人士说，H20的性能相当于H100的四分之一，但性价比不太好，产能供应也跟不上，量供预计要到今年下半年。

北京一名经销商则说，目前市场上对H20的需求声量并不大，主要由于H20“性价比不高”。另外，中国国产算力芯片也是厂商的一个选择。

另一名深圳地区经销商也说，目前还不确定是否会进货H20，需要根据后续的市场需求来决定。

不过，这名深圳经销商指出，目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持，采用H20的优势在于合规和迁移成本低。

H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本，以符合美国的出口管制新规。H20芯片原定去年11月发布，但此后一直被推迟。

中国通讯巨头华为2019年推出的昇腾系列AI芯片，被视为英伟达A100芯片的主要竞争对手。英伟达星期三（2月21日）在提交美国证券管理委员会（SEC）的文件中，在AI芯片等多个类别首次将华为列为头号竞争对手。