港财政司长：今年度财政赤字预计增长近九成

香港财政司长陈茂波公布，受经济增长预期慢、资产市场偏软影响，今年度香港财政赤字预计增长近九成。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，陈茂波星期三（2月28日）公布新一份财政预算案时披露，2023／24年度综合赤字预计达1016亿元（港元，下同，174亿新元），比去年预估的544亿元高出约86%。财政储备预计7332亿元，仅够港府一年开支。

陈茂波说，受全球利率上升、经济放缓及地缘政治持续紧张影响，去年香港经济增长较预期慢，尽管疫情过后整体开支回落，但资产市场偏软，地价及印花税收入下跌，令本年度政府收入预计下滑13.7%至5546亿元，其中房地产收入只有194亿元，比预期少656亿元；印花税收入只有500亿元，比预期少350亿元。

不过，他也表示，外界不应该只聚焦港府收支情况，而是要关注整体经济周期财政状况。港府也会坚守量入为出原则，避免港府财政继续赤字。

陈茂波强调，港府有决心和信心克服公共财政当前面对的挑战，基本原则是必须维持公共财政的可持续性。港府已制定一套财政整合计划，勾划出如何逐步回复收支平衡，维持财政储备在稳健水平，确保政府能持续为社会提供各项公共服务和推动经济发展，以及在逆境或其他紧急情况时，有充分空间推出措施协助市民及企业。

陈茂波预计，未来五年的经营帐目和非经营帐目的赤字均会逐年收窄，其中经营帐目在两年后，即2026／27年度起恢复盈余；至于非经营帐目，则在2028／29年度恢复盈余。

展望下一年度，陈茂波预计，2024／25港府财政赤字将收窄至481亿港元，财政储备进一步减少至6851亿元。陈茂波解释，今年外围环境仍然复杂，香港资产市场相关的收入仍需时间完全恢复，加上政府在民生政策资源投放仍然庞大，医疗、社福和教育开支合共高达3437亿元，占经常开支59.3%。