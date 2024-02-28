蒋万安为二二八事件致歉 誓言在任内尽全力反省

已故台湾政治强人蒋介石的曾孙蒋万安，星期三（2月28日）以台北市长的身份参加“二二八”事件纪念活动，为二二八事件道歉，并誓言要在台北市长任内尽全力反省，现场有抗议者要求蒋万安下跪道歉。

综合台湾TVBS新闻网和《联合报》报道，蒋万安星期三下午出席“二二八事件77周年纪念追思会”时表示，历史的错误不容重蹈，身为台北市长，他要为当年的二二八事件表达诚挚歉意。

他说，会记取历史的教训，缅怀前辈奉献，在台北市长任内对二二八事件尽全力反省，化为尊重人权，捍卫民主的行动圭臬。

蒋万安也宣布，将陆续翻译出版二二八纪念馆的重要馆藏、前美国驻台外交官葛超智（George Kerr）的英文信件集。这批文件环绕着二二八事件的关键年代，做了第一手外交官观察，对进一步理解二二八事件具一定的史料价值。

他强调，在台北市，市府面对二二八的态度是完全公开，且尊奉“市民主义”的至高原则。

蒋万安致辞时还抛出“台湾意义”，强调多元并存的人生选择是台湾社会最丰富的资产，多元选择的可能与台湾民主及转型之路连结。

在这场追思会开始前，由大学生组成的团体“无力者”在现场外围高唱改编的抗议歌曲，并高喊要求“蒋万安下跪道歉、蒋家人滚出台湾”。

台北市府也派出警力维持秩序，要求抗议者不要冲撞警方，“无力者”则喊，“蒋万安在台上讲话，这才是冲突”。

二二八事件是台湾1947年爆发的官民冲突，当年国民党政府派军队武力镇压，导致成千上万名社会精英被枪决或失踪，遗下无数孤儿寡妇。台湾也从1949年起进入长达38年的戒严时期，直到1987年才解严。

在二二八事件和戒严时期担任总统的蒋介石与蒋经国父子，是蒋万安的曾祖父和祖父。去年2月28日，蒋万安首次以台北市长身份参加纪念活动时，“无力者”也曾冲到致辞台上高喊“杀人凶手、下跪道歉”，警察立即上前压制。