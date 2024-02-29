贵州已成立调查组调查女企业家被批捕事件

对于舆论高度关注的女企业家讨工程款被批捕事件，中国贵州省已成立调查组。

据中新社报道，贵州省人民政府新闻办公室星期三（2月28日）通报称，近日，有关媒体刊发《女企业家讨工程款陷“寻衅滋事”被批捕 过亿债务政府只愿给1200万》一文，六盘水市水城区人民政府新闻办发布了情况通报，引发广泛关注。

贵州省新闻办的通报称，省里对此事高度重视，针对网上反映问题，已成立由贵州省检察院牵头的调查组，对该案进行全面审查，严格依法办理，维护司法公正。有关调查情况将及时向社会公布。

通报称，贵州省将依法平等保护各类经营主体的合法权益，依法依规清理历史遗留问题，对侵害民营企业家正当利益的行为严肃追责问责，对采取非法手段谋取不当利益的行为依法查处，着力营造市场化、法治化的营商环境。

《中国经营报》星期一报道，少数民族女企业家马艺珈伊为当地扶贫工程、幼儿园、小学等10个政府项目，持续讨要工程款八年，却在去年年底被地方公安以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。贵州水城区政府星期二通报称相关报道内容不实，并指马艺珈伊非法获取公民个人信息、网上恶意炒作、在公共场所张贴不实大字报和抛散传单等非法手段申索不当利益。

事件在网上引发热议，贵州省长李炳军星期二向地方部门喊话，要求大力整治营商环境突出问题，全面清理拖欠企业账款，“尊重企业家、支持企业家、爱护企业家”。