王毅：中国支持联合国安理会改革平稳推进

中国外交部长王毅在会见联合国安理会改革政府间谈判机制共同主席巴奈依和马席克时说，中方支持推动安理会改革平稳推进，增加发展中国家的代表性和发言权。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期三（2月28日）在北京会见第78届联合国大会安理会改革政府间谈判机制共同主席、科威特常驻联合国代表巴奈依和奥地利常驻联合国代表马席克。

王毅表示，中国是第一个在联合国宪章上签字的创始会员国和安理会常任理事国，中方始终坚定维护联合国权威，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

他强调，中方一贯呼吁合作共赢，反对零和博弈，主张共同做大合作蛋糕，惠及更多国家和人民。中方愿同国际社会一道，秉持共商共建共享的原则，推进全球治理体系改革和建设，支持联合国不断发展完善，共同推动构建人类命运共同体。

王毅指出，当今世界变乱交织，各国期待联合国在处理全球性挑战中切实发挥主导作用，期待安理会承担起联合国宪章赋予的维护国际和平与安全的重要责任。

他说，安理会改革是联合国整体改革的有机组成部分。中方支持推动安理会改革朝着正确方向平稳推进，增加发展中国家的代表性和发言权，让更多中小国家有机会参与决策，让所有会员国都从改革中受益。

王毅去年4月在北京会见巴奈依和马席克时也提出，安理会改革要增加发展中国家的代表性和发言权，让更多中小国家有机会参与安理会决策。