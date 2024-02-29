英外长指香港基本法23条提案未履行中英联合声明义务

英国外长卡梅伦星期三（2月28日）指香港《基本法》第23条立法提案未履行香港在《中英联合声明》下的义务。中国官方回应时强调，英国对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。

据路透社报道，卡梅伦认为，此举将对香港民众在行使他们的权利和自由方面，产生负面影响，并说：“我强烈敦促香港特区政府重新考虑他们的建议。”

美国众议院前议长佩洛西同日在社交平台X（前称推特）发文指第23条立法草案是进一步将基本公民权利定为犯罪行为，与压制民主派声音的一种借口。

美国《华尔街日报》在27日的社评中说，香港与中国大陆之间的界线正在消失，而《基本法》第23条是证明这一点的最新例子。

中国外交部驻港公署回应时强调，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。

驻港公署发言人说：“英国等个别国家政客和媒体固守对华对港偏见，认为本国涉及国家安全的法律覆盖范围之广、规管之严天经地义，却执念于用‘灰色滤镜’解读基本法第23条立法，刻意将国家安全与权利自由对立，以提交意见之名行诋毁中伤之实，别有用心、虚伪双标。”

中国驻英国大使馆则强调，《中英联合声明》没有赋予英国任何资格和权利干预香港事务。

另据《明报》报道，香港特区政府说，佩洛西及《华尔街日报》社评印证23条立法针对的危害国家安全外部势力确实存在，以及“其对国家安全持续产生的威胁”。

港府在1月底启动《基本法》第23条立法的公众咨询，2月28日结束。