港特首引述夏宝龙：中央支持港府保护依据相关规定的言论集会自由

香港特首李家超引述中共中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙的话强调，更多惠港政策将陆续有来，中央也坚定支持特区政府依法保护依据《基本法》与相关公约规定享有的言论、集会等权利和自由。

夏宝龙星期三（2月28日）结束在香港为期七天的考察调研，返回中国大陆。李家超当天陪同夏宝龙视察深圳湾口岸运作，并在口岸为夏宝龙送行后会见记者。

据特区政府新闻公报官网的谈话全文，李家超引述夏宝龙的话强调，中央坚定支持特区政府依法保护香港特区居民的福祉，坚定支持特区政府依法保护香港特区内的财产和投资，坚定支持特区政府依法保护香港的繁荣和稳定。

夏宝龙也强调，中央坚定支持特区政府依法保护依据《基本法》《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港特区的有关规定享有的包括言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威等权利和自由。

李家超认为，龙年刚开始，夏宝龙便前往香港考察调研，向香港社会传递中国国家主席习近平的关心和爱护，传递中央对香港的关怀关爱和对香港经济发展、地区治理的殷切期待，也释放信息，显示中央将会不断推出惠港政策，对香港新阶段、新发展起了积极提振作用。“夏主任也表示，更多惠港政策将陆续有来。”