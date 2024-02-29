加拿大华裔科学家涉向北京提供机密信息被开除

加拿大媒体报道，两名华裔科学家涉嫌向北京提供机密信息，被所属的实验室解雇。

路透社引述加拿大《环球邮报》星期三（2月28日）报道，两名华裔科学家涉嫌向中国发送机密信息，在2021年被所任职、位于温尼伯的加拿大国家微生物实验室开除。

《环球邮报》报道称，加拿大官员引用官方提交的文件，确定这对夫妻档科学家邱香果和成克定“对加拿大的经济安全构成切实可信的威胁”。

上述夫妻档科学家被解职，引发对中国间谍活动的担忧，加拿大反对党议员要求政府提交两人被解雇的相关文件。

据报道，邱香果和丈夫成克定在2019年被护送离开加拿大国家微生物实验室时，被撤销了安全通行证。两人在2021年1月被解雇。

加拿大警方说，他们在2019年就上述事件展开调查。星期三的报道则首次公开这对夫妻档科学家被开除的细节。

《环球邮报》报道称，官方文件显示，加拿大安全情报局确定邱香果“刻意将科学信息和资料转送到中国”。目前尚不清楚这对夫妻档是否仍身处加拿大。

位于温尼伯的加拿大国家微生物实验室对人类和动物最危险病原体进行研究，如埃博拉病毒。

加拿大广播公司星期三引述该国卫生部长霍兰德说，上述实验室在当时出现的安全疏失令人无法接受，但未对国家安全构成威胁。

上述事件预料将加剧目前尚未解冻的中加关系。加拿大今年1月以国家安全为由，停止资助被认为有国安威胁的中国合作研究，以防止加拿大先进技术转移到中国等国。

中国外交部长王毅2月在出席慕尼黑安全会议期间，应约会见加拿大外长乔利时强调，中加经济高度互补，没有根本利害冲突，双方不是对手，更不是敌人，应该成为合作伙伴。