习近平：鼓励支持中企赴塞拉利昂投资兴业

中国国家主席习近平告诉到访中国的西非国家塞拉利昂总统比奥，中国鼓励、支持中国企业赴塞拉利昂投资兴业。

据中国央视新闻报道，习近平星期三（2月28日）在人民大会堂同赴华进行国事访问的比奥（Julius Maada Bio）举行会谈时说，中国始终把发展同非洲国家团结合作作为对外政策的重要基石，中国将支持非洲工业化倡议、助力非洲农业现代化计划，中塞关系堪称中非团结合作的典范。

习近平强调，中国愿同塞拉利昂一道，巩固高水平政治互信，推进务实互利合作，加强国际和地区事务协调，推动中塞关系再上新台阶。

习近平也说，中国愿为塞拉利昂农业、基础设施建设、人力资源等领域发展提供力所能及的帮助和支持，鼓励、支持中国企业赴塞拉利昂投资兴业。

两国元首在会谈后共同见证签署共建“一带一路”、农业、经济发展、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件。双方也发表中塞关于深化全面战略合作伙伴关系的联合声明。

另据路透社报道，塞拉利昂财政部长和矿业部长陪同比奥访问中国。比奥希望能吸引更多中国企业前来塞拉利昂，并获得投资承诺，以提升塞国落后的基础设施。

塞拉利昂总统办公室在声明中说，中国在会谈中宣布，向塞拉利昂提供5000万元人民币（951万新元）的经济和技术援助，免除2000万元人民币的债务，并向塞拉利昂提供1500吨粮食援助。

塞拉利昂的矿产资源丰富，但经济状况不佳。国际货币基金组织的数据显示，塞拉利昂拖欠中国的款项达到约7800万美元（1.04亿新元），超越拖欠韩国的约5000万美元，以及拖欠印度的2800万美元。