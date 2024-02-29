宗庆后追思会近千民众送行 近40万人在线吊唁

中国娃哈哈创始人宗庆后的追思会，星期三（2月28日）在娃哈哈杭州下沙基地举行，各界人士冒雨前往悼念，高峰时大约有近千民众送行。娃哈哈也设立在线吊唁通道，已有近40万人吊唁。

综合中国证券时报网、蓝鲸财经和时代周报报道，追思会当天早上10时举行，但早上9时不到，大门口两边的马路上前来送行的人群，已经排起了长长的队伍。

在娃哈哈下沙基地园区，上百个花圈夹道而立。办公楼的上方挂有黑底白字的横幅写着“深切缅怀宗庆后同志”。

追思会内场吊唁的主要是宗庆后生前的亲友、企业家和员工等。未获邀请的民众，只能在场外的马路上吊唁。随着赶来的群众越聚越多，为了不影响车辆和路人的正常通行，大量工作人员在维护秩序。

当天的天气恶劣，大雨倾盆，早上7、8时娃哈哈下沙基地门口以及路两边，已经被各地赶来的民众围得水泄不通，高峰时大约有近千人，数十名交警、以及娃哈哈的保安、工作人员在现场维持秩序，娃哈哈门口的10号大街也临时封控，禁止车辆驶入。

中午12时左右，娃哈哈工作人员说追思会结束，民众逐渐散去，有些因为没有预约而进不去的民众在门口高呼“宗老一路走好！”也有民众在和工作人员争执，一定要进去鞠躬送行。

据报道，许多身在外地的人，在网上搜索娃哈哈老总部大楼的周边花店，下单并委托送花。一位周边花店老板称，短短几小时，他已送了十来趟。

宗庆后2月25日逝世，享年79岁。宗庆后曾于2010年、2012年、2013年三度问鼎福布斯排行榜“中国首富”，但他一直保持质朴形象，常穿几十元人民币一双的布鞋，被称为“布鞋首富”。