彭博：碧桂园收到清盘呈请显示小债权人力量不容忽视

正经历债务重组的中国房地产巨头碧桂园在香港收到清盘呈请，彭博社分析称，这一事件显示小债权人的力量不容忽视。

据彭博社星期四（2月29日）报道，由建滔旗下的Ever Credit Ltd.提交的清盘呈请，不仅将碧桂园拖上法庭，而且还公开了碧桂园与债权人就其负债条款的争议。

香港的破产制度允许小债权人提请清算程序，只要被积欠的金额达到1万港元（约1718新元）。

FTI Capital Advisors资深董事总经理兼亚洲区主管Jason Ho说，小债权人通常很难引起重视，呈请清盘可能是他们从公司得到回应的最佳方式。

彭博社的分析称，Ever Credit Ltd.的呈请可能迫使碧桂园很快公布更多关于重组的具体细节。到目前为止，碧桂园对重组的表态含糊其辞，仅在1月份表示寻求“全面解决方案”。

清盘呈请还让其他债权人处于一个棘手的位置。如果碧桂园希望推进重组计划，债权人的支持就至关重要。而公司的任何拖延行为，都可能促使部分债权人加入Ever Credit Ltd.的阵营。在恒大的案例中，一个债权人团体后来决定撤回对重组的支持，加速了法院下达清算命令。

报道称，碧桂园与恒大的案例，让其他中国房地产巨头更加明白，要抵御清盘威胁，需要更密切关注形形色色债权人的要求。

在香港上市的碧桂园星期三（2月28日）发公告披露，公司收到一份清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。

据碧桂园公告，呈请人Ever Credit Limited星期二（2月27日）向香港高等法院提出对碧桂园的清盘呈请，香港高院将呈请的首次聆讯日期定为今年5月17日。

Ever Credit Limited是主营制造业的香港建滔集团旗下公司。碧桂园回应媒体询问时称，公司涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债中占比很低，“单一债权人的激进行动不会对保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响”。公司还强调“清盘是各方皆输的结果”。

总部位于广东的碧桂园有一笔美元债在去年10月被认定违约，从而成为继中国恒大之后，本轮房企流动性危机的另一个震中。恒大在2022年6月首次收到债权人提出的清盘申请，最终在今年1月29日被勒令清盘。