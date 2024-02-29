港媒：王毅受邀3月访问澳大利亚

香港媒体报道，澳大利亚邀请中国外交部长王毅在3月后半段到澳洲访问两天。王毅预计将在澳洲讨论一系列棘手问题。

香港《南华早报》星期四（2月29日）引述知情人士报道，澳洲外长黄英贤已向王毅发出正式邀请，王毅预计将在其中一天前往澳洲首都堪培拉，另一天则在悉尼。

路透社报道，这将是王毅时隔七年再次访澳。路透社就这则报道向中澳外交部提出置评请求，两国外交部尚未做出回应。

澳洲现任总理阿尔巴尼斯2022年5月上台后，原本紧张的中澳关系逐渐回暖。阿尔巴尼斯去年11月访问中国，并与中国国家主席习近平会面。