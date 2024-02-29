上海一私募基金违规超限额交易被纪律处分

上海一家私募基金公司因违规超限额交易，该公司及其实控人被实施纪律处分。

中国金融期货交易所星期三（2月28日）在官网公告，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）对上海维万私募基金管理有限公司（以下简称“上海维万公司”）及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。

经查明，上海维万公司管理的三个产品账户、公司实控人及其亲属名下的两个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元（人民币，下同，约166.98万新元）。

根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第29条的规定，中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批评，对上海维万公司管理的相应三个产品账户、公司实控人及其亲属名下的两个自然人账户股指期货限制开仓12个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

另据中国证监会同日官网消息，证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问时说，中金所近日依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。

发言人说，证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。

发言人也说，证监会接下来将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。

中国证监会28日就私募基金DMA（多空收益互换）业务收紧的报道回应时说，该会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。