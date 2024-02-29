美议员提案要求拜登政府对中国电动车加征关税

在中国电动汽车输美对美国车企构成潜在竞争威胁之际，美国共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）提案，要求拜登政府对中国电动汽车加征关税。

据路透社星期三（2月28日）报道，霍利提出的法案，要求将基本关税税率从现有的2.5%提升至100%。这意味着美国对中国电动汽车征收的关税将从目前的27.5%增至125%。法案也提出，要对中国车企在墨西哥组装后输美的汽车征收100%的关税。

霍利说，美国总统拜登应该采取措施保护美国汽车行业的员工，免受“中国存在所构成的威胁”。

美国汽车业界官员对路透社说，拜登正考虑对中国电动汽车加征关税。拜登去年11月对美国汽车行业员工说，“中国志在用不公平贸易操作垄断电动汽车市场，但我不会允许他们这么做”。

美国贸易代表戴琪上月说，拜登政府正密切审查“中国在汽车业界的非市场政策和做法”，以及审核现有的关税税率。

美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing，AAM）本月警告，中国汽车和零部件的低成本优势将威胁美国汽车企业的生存。该组织呼吁华盛顿阻挡廉价的中国汽车和零部件从墨西哥输美，以避免美国汽车产业的“集体覆灭”。

中国电动汽车巨企比亚迪北美分公司总裁李柯受访时说，公司将在墨西哥设厂，以扩大当地市场份额。“我们是为墨西哥市场而建厂，不是为了出口市场”。

美国商务部部长雷蒙多上月警告，中国制造的电动汽车构成重大国家安全风险。拜登政府正在斟酌对来自中国的汽车加征关税。

彭博社本月初引述知情人士报道，美国正考虑采用关税以外的方式，限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。