港府：23条咨询期间收到逾10份境外反华组织或潜逃者反对意见

香港官方公布，在《基本法》第23条公众咨询期间收到超过1万3000份意见，其中有超过10份是来自境外反华组织或潜逃外国人士的反对建议。

香港官方在公众咨询星期三（2月28日）结束后，公布上述数字。据港府新闻公报官网星期四（29日）发布的内容，最后所收到的意见数字点算需要一些时间，但截至28日晚上11时59分的初步数字显示，特区政府在公众咨询期间一共收到1万3147份意见。

保安局发言人说：“当中，有1万2969份支持及提出正面意见（占总数98.64%）；另有85份意见属单纯提出问题，或表达的意见不能反映其立场（占总数0.65%）；反对建议的则为93份（占总数0.71%，当中有超过10份是来自境外反华组织或潜逃外国的人）。”

香港官方强调，特区政府会全速整合咨询结果，并向立法会保安事务委员会及司法及法律事务委员会联席会议汇报，政府会参考所收到的意见，争取尽快将《维护国家安全条例》草案定稿，以提交立法会进行审议。

官方也说，在立法过程期间，特区政府会继续积极为各界人士进行讲解，并主动通过不同渠道发放更多与立法相关的资讯，“反驳对《基本法》第23条立法的无理攻击及抹黑，以正视听，避免市民被误导。在下一阶段，特区政府会积极配合立法会的工作，尽早完成立法，应对持续的国安风险和威胁，保障市民安全，让香港能够全力聚焦经济发展，维持繁荣安定”。

英美两国官员在公众咨询即将结束时，批评《基本法》第23条立法事宜。英国外长卡梅伦星期三（28日）指香港《基本法》第23条立法提案未履行香港在《中英联合声明》下的义务。

美国国务院发言人米勒则在国务院官网28日发布的新闻稿中说：“我们特别关注香港当局的提议对‘国家机密’和‘外部干涉’采用宽泛而模糊的定义，这些定义可能会被用来通过惧怕被捕和拘留，消除异见。”

中国外交部驻港公署回应时强调，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。英国对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。

驻港公署发言人说：“英国等个别国家政客和媒体固守对华对港偏见，认为本国涉及国家安全的法律覆盖范围之广、规管之严天经地义，却执念于用‘灰色滤镜’解读基本法第23条立法，刻意将国家安全与权利自由对立，以提交意见之名行诋毁中伤之实，别有用心、虚伪双标。”