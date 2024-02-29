中国官方：中国去年经济增速明显快于美欧日

中国国家统计局星期四（2月29日）发布《2023年国民经济和社会发展统计公报》，中国国家统计局副局长盛来运评读公报时指出，横向比较，中国去年经济增速明显快于美国、欧洲和日本经济。

盛来运当天在官网发布的评读中介绍，2023年，中国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过126万亿元（人民币，下同，约23.55万亿新元），比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。四个季度GDP同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，呈现前低、中高、后稳态势。

盛来运指出，纵向比较，5.2%的经济增速比上年加快2.2个百分点，也快于疫情三年4.5%的平均增速。横向比较，中国经济增速明显快于美国2.5%、欧元区0.5%、日本1.9%的经济增速，对世界经济增长贡献率有望超过30%，仍是全球经济增长重要引擎。

随着经济增长企稳回升，中国就业基本盘总体稳定。盛来运说，2023年，中国全国城镇调查失业率均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点，低于5.5%左右的预期目标，分季度看总体平稳回落；城镇新增就业1244万人，比上年多增38万人。

盛来运指出，就业形势改善，主要得益于经济回升向好的基础效应、服务业较快恢复的带动效应，以及稳就业政策的支持效应。2023年，中国可比价经济增量超过6万亿元，为就业规模扩大提供了坚实支撑。服务业特别是接触型聚集型服务业较快恢复，对就业带动明显增强。2023年服务业增加值占GDP比重达54.6%，比上年提高1.2个百分点，已超过疫情前水平。