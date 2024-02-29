中国统计局：人口红利加快向人才红利转化

中国出生率不断下滑，中国国家统计局称，中国人才资源量居全球首位，“人口红利”正加快向“人才红利”转化。

据中国国家统计局官网星期四（2月29日）消息，中国国家统计局副局长盛来运发表对《2023年国民经济和社会发展统计公报》的评读时，作出上述表述。

盛来运称，中国2023年经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过126万亿元（人民币，下同，约23.97万亿新元），比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。

但他也坦言，当前大国博弈竞争和地缘政治冲突加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国仍处于经济恢复和转型升级关键期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战。要解决这些问题，最根本的还是要握紧高质量发展这把“总钥匙”。

盛来运说，中国要坚定推动高质量发展的信心和决心，从供给能力看，中国工业门类齐全，产业配套能力和集成优势突出；从需求潜力看，中国消费规模庞大，消费结构在迭代升级；从要素禀赋看，中国劳动年龄人口平均受教育年限提升至11.05年，人才资源总量、科技人力资源、研发人员总量均居全球首位，“人口红利”正在加快向“人才红利”转化。

中国国家统计局上个月公布，2023年末全国人口为14.0967亿人，较前一年减少208万人。中国人口在2022年末同比减少85万人，为1961年大饥荒以来首次出现负增长。

上海社科院原常务副院长兼经济研究所所长、国家自科与社科基金重大课题首席专家左学金去年11月出席研讨会时指出，中国人口负增长趋势可能延续到下世纪，应加速对人力资本的投资和需求结构转型。