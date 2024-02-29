中国今年民航主要指标预计超过疫情前水平

中国民航局预计，今年民航各项主要指标将整体超过冠病疫情前水平。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，中国民航局发展计划司司长张清星期四（2月29日）在记者会上介绍，今年1月份全行业完成运输总周转量116.1亿吨公里，同比增长57.1%，较2019年同期增长9.3%；完成旅客运输量5731.8万人次，同比增长44.1%，较2019年同期增长7.3%，民航客运恢复程度达到疫情以来月度新高；完成货邮运输量75.3万吨，同比增长53.9%，较2019年同期增长12.2%，民航货运规模连续六个月超过疫情前水平。

她说，今年春运以来(截至2月27日，农历正月十八)，民航累计运输旅客7020万人次，日均213万人次，比2023年春运同期增长56.3%，比2019年增长16.6%；累计保障航班56.8万班，日均保障17222班，比2023年春运同期增长29.8%，比2019年增长3.7%。

展望全年，张清说，随着民航市场主体元气逐渐恢复，生产运行秩序回归正常，行业发展动能进一步积蓄，支持高质量发展的要素条件不断增多，中国民航将进入持续快速健康发展的新周期。2024年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数，货邮同比预计实现小幅增长。