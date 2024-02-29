时隔12年 北京将再办世界田径锦标赛

时隔12年，中国首都北京将再次主办世界田径锦标赛。

综合中新社和法新社报道，世界田径总会星期三（2月28日）宣布，北京获得2027年世界田径锦标赛的主办权。北京上次举办田径世锦赛是在2015年。世界田总也宣布，南京将主办明年世界室内田径锦标赛。

世界田总在当天于格拉斯哥举行的第234次世界田联理事会会议上，作出上述决定。据悉，2027年世界田径锦标赛历时九天，届时将有200余个国家和地区的顶尖运动员齐聚北京。

世界田总主席塞巴斯蒂安·科祝贺北京成功申办2027年田径世锦赛。他说，中国人口逾14亿，是全球最大的体育市场之一，在中国举办世界田径锦标赛，将为推动世界田径运动发展带来巨大机遇。

塞巴斯蒂安·科说，选择由北京承办田径世锦赛，部分原因出于商业考量。中国去年从顶尖国际钻石田径联赛获得的广播消费额高达3亿6890万美元（约4亿9600万新元）。

中国田径协会副主席王楠表示，中国田径协会将和北京赛事组委会携手合作，全力以赴做好赛事筹备工作，确保赛事高质量举办，努力呈现一届精彩纷呈的世界田径锦标赛。

北京市体育局局长赵文表示，非常期待世界田径大家庭能够再次回到北京，感受和体验北京的古都风韵与时代风貌。北京将在世界田总的指导帮助下，全力做好赛事各项筹备工作，为世界呈现一届精彩、非凡的田径运动盛会。