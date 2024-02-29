宋涛与夏立言会面 批民进党草菅人命冷漠无情

中国大陆国台办主任宋涛与国民党副主席夏立言会面时，批评民进党粗暴对待大陆渔民，导致两位渔民遇难，草菅人民，冷漠无情。

综合央视新闻、联合报和中央社报道，宋涛星期四（2月29日）傍晚在上海和平饭店与访陆的夏立言会面。

台媒报道称，将会晤地点设在和平饭店具有深意。1998年10月，时任海协会会长汪道涵与海基会董事长辜振甫在新加坡举行首次“辜汪会谈”后，在上海和平饭店举行第二次会谈。

宋涛在会谈中说，和平饭店是上海外滩百年沧桑的经历者，也是两岸交流的见证者。今天在此会面是对两岸关系跌宕起伏的历程回顾，也是为了把握好当前两岸关系形势，为两岸关系发展共同努力。

宋涛称，当前台海形势依然复杂严峻，民进党顽固坚持台独分裂立场，坚持对抗思维，损害两岸关系。他也就金厦水域渔船翻覆事件，抨击“民进党当局粗暴对待大陆渔民，致两人遇难，草菅人命、冷漠无情”。

他称，中国大陆始终秉持两岸一家亲，对台湾渔民充满善意。陆方坚决维护大陆渔民的合法权益，对“伤害大陆渔民合法权益，无视大陆渔民生命财产安全的行为绝不容忍”。

夏立言在会谈中表示，这段时间在金厦水域发生的事情，“我们也觉得非常遗憾”。他提及国民党主席朱立伦在上周的中常会特别向遇难船员家属表达慰问，也希望通过国台办向家属表达国民党“抚慰”的意思。

夏立言称，会敦促、监督民进党政府妥善处理此次事件，尽快发掘事实，“我们可以透过我们立法院的机制以及全民的力量能够把这件事情实现”。

夏立言表示，虽然2024总统选举未尽如人意，但可明显看出“台湾民意基本上是站在我们这一边”。国民党会利用在立法机关强力的立场监督民进党政府，按照全民意愿做出对两岸关系有贡献有帮助的事情，绝对不能倒行逆施。

他强调，国民党“永远会秉持九二共识、反对台独的坚定立场”，盼延续过去国共两党合作友好的关系，继续为两岸关系和平发展作出贡献。 “我们希望在两岸关系里，中国国民党永远是一个正面的力量。”