美国以国安风险为由 对中国联网汽车展开调查

美国正对中国联网汽车进口是否构成国家安全风险展开调查，在中国车企向美国扩张前采取行动。

综合路透社和彭博社报道，美国白宫星期四（2月29日）说，这些联网汽车连接到手机、导航系统、关键基础设施以及制造它们的公司，还可以收集美国公民和基础设施的敏感数据并传给北京政府，对此展开调查是必要的。

美国总统拜登在一份声明中说，中国决心主宰汽车市场的未来，采取不公平的做法。而中国的政策可能令中国汽车充斥美国市场，对美国的国家安全构成风险，在他任内不能任由这种情况出现。

拜登称，此举是“前所未有的行动”，以确保来自中国等受关注国家的汽车在美国道路上行驶不会损害国家安全，并指示商务部“采取行动应对风险”。

美国商务部长雷蒙多称，在中国产汽车广泛进入美国并可能构成隐私和国安威胁前，政府正评估相关风险。

但白宫官员说，现在说可能采取什么行动还为时过早，美国政府根据法律拥有广泛的权力，政府行动“可能产生巨大影响”。

要求匿名的美国政府官员说，当局尚未呼吁禁止中国电动汽车，但可能对整车或零部件进口施加一定限制。

这位官员表示，这些潜在限制措施可能会影响一系列联网车和自动驾驶汽车，以及中国和其他外国对手的相关汽车零部件。

官员称，这项调查符合拜登政府的目标，即支持美国本土汽车业的同时关注比亚迪等中国车企投资模式。这次调查并不是因为某个特别事件或有了其他发现，而是对中国所构成威胁的持续评估结果。

美国在特朗普执政时期将中国汽车进口关税定在27.5%，中国车企在美国的市场份额相当有限。彭博此前报道，拜登政府考虑进一步提高关税，但官员们担心光靠关税还不足以把中国汽车挡在国门外，因为企业可绕道第三国和在墨西哥等地开设店面来规避高关税。

此外，美国制造业联盟也敦促美国政府采取措施，阻止从墨西哥进口低价中国汽车，因为中国汽车可能威胁到美国汽车企业的生存。